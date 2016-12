Giovedì 29 Dicembre 2016, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:16

Nell'ambito dei servizi predisposti sul territorio dal comandante colonnello Ciro Esposito, gli agenti della Unità operativa tutela emergenze sociali e minori, della polizia municipale, in servizio su via Toledo hanno intercettato un sedicenne che da tempo imperversava nell’area pedonale con un motoveicolo, causando pericolo e disagio a cittadini e turisti.Il ragazzo, alla guida del mezzo, sfrecciava tra i passanti seminando il terrore fino all’intervento degli agenti che, accerchiandolo, sono riusciti finalmente a bloccarlo. A seguito degli accertamenti e controlli è emerso che il minore era sprovvisto di patente di guida e che il veicolo era stato più volte sottoposto a sequestro perché privo dell’assicurazione obbligatoria.Il giovane, residente nei vicini Quartieri Spagnoli e proveniente da un nucleo familiare multi problematico, da cui era stato persino allontanato dai Servizi Sociali, è risultato avere a suo carico diversi precedenti penali.Lo stesso è stato affidato alla madre, convocata nell’immediatezza, e diffidata dall’esercitare una maggiore vigilanza sul figlio, che comunque sarà segnalato alla competente Procura per i minorenni, mentre il motoveicolo è stato sequestrato e affidato alla depositeria comunale.