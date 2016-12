Venerdì 23 Dicembre 2016, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non era una lettera fuori dal coro quella di Luigi, 9 anni, con cui chiedeva come dono di Natale delle scarpe nuove, misura 35, e possibilmente anche un giubbotto e una maglietta perché aveva sempre freddo. Erano tutte simili le 77 richieste arrivate ai Lions che, nell'ambito del progetto «Per il sorriso di un bambino» avevano invitato i ragazzi delle elementari e quelli ospiti delle case famiglia a esprimere desideri a Gesù Bambino o a Babbo Natale. «Parla di te e chiedi un dono». E loro si sono raccontati e hanno chiesto. «Non giocattoli dice ancora con stupore Lina Giusta Scognamiglio, responsabile del progetto di solidarietà - ma beni di prima necessità e serenità familiare». Spaccati che potrebbero diventare un libro sull'infanzia negata. Perché le negazioni sembrano essere il filo conduttore di questi bambini che da Pollena Trocchia, Santa Anastasia, Afragola, San Paolo Belsito, Marigliano lanciano una richiesta simile ad una invocazione: non solo per un vestito o per un libro, ma anche per rimettere insieme i cocci di una difficile situazione familiare. La famiglia. Lucia lo sa cosa potrebbe essere. O almeno lo immagina. Guarda sempre affascinata le pubblicità in tv che la ritraggono sorridente e felice. Senza problemi. Quasi sempre, quando torna dalla scuola, ha timore di varcare quella soglia oltre la quale potrebbe esserci il vuoto o la paura. A volte si ferma di proposito per fare tardi.A volte aspetta che qualche compagna le dica «vuoi mangiare con me oggi»? Tanto la sua mamma non storcerà il naso. Forse lo sa che a casa può essere un incubo. Forse lo sanno tutti. Forse per questo la invitano a giocare anche di pomeriggio. «Vorrei una cosa speciale: vorrei che mamma lavorasse di meno, che stesse più tempo con me, che papà lavorasse fino alla sera e che non tornasse ubriaco. Ti prego Gesù Bambino, diventa generoso con tutti». La sofferenza. Lo aveva sempre temuto. Aveva sempre pregato perché non accadesse. Quelle puntate al tribunale per i minorenni lo avevano spaventato. Sempre. E perché le assistenti sociali gli facevano tutte quelle domande? «Ti piacerebbe avere una bella famiglia»? Salvatore ce l'aveva già una famiglia. Certo, il papà non c'era più. Ma la mamma, anche se malata, non era una famiglia? Non potevano aiutarla a guarire? La musica: una piccola gioia poter suonare uno strumento, ma nessuno dei parenti finora ha pensato che potesse esprimere un desiderio. «Io sto soffrendo perché vorrei vedere la mia mamma che non sta bene ma la giudice non vuole. Già sono triste perché il mio papà sta al cimitero: vorrei averlo ancora con me e ascoltare la sua voce. Adesso mi stanno preparando un'altra famiglia ma io ho detto che conosco solo la mia mamma, Caro Gesù Bambino vorrei almeno uno strumento per poter suonare perché mi piace la musica». La scuola. Spesso Mario ha fatto finta di non volerne sapere. La scuola? Una perdita di tempo. Fai il bullo perché gli altri ti temano e non ti facciano domande. E anche gli insegnanti ti lasciano in pace perché rientri nella categoria degli irrecuperabili. Non ti chiedono più nulla, stai lì solo per fare numero. A casa pensano che tu possa fare a meno dei quaderni e dei pastelli. Tanto devi imparare un mestiere.Quale? Non si sa ancora. E ti scoccia chiedere sempre in prestito a un compagno. Quelli si rifiutano: «Ma perché non te li compri i colori»? Già, con quali soldi? A casa stanno a contare anche i centesimi su tutto, figurarsi sui pastelli. E sfottono pure perché i libri scappano da tutte le parti. Ma come li deve mantenere se non ha una cartella? Niente dubbi su cosa chiedere a Babbo Natale: una cartella e due cartelline per i fogli; una matita e un pacco di pastelli, un portapastelli, quaderni righe e a quadretti, una penna, una gomma, due squadrette a triangolo, una piccola e una grande, un blocchetto, una valigetta. Le patatine. Ad Annalisa piacciono molto. Ne mangerebbe a colazione e a pranzo. «Fanno male» dicono a casa. Ma forse è solo una scusa. Non solo le patatine, il frigorifero spesso è quasi vuoto.«Questa sera bisogna arrangiarsi»: da un po' di tempo la mamma lo dice troppo spesso. E le frittate comincia a non sopportarle più perché finiscono anche nel panino che porta a scuola. E lei vorrebbe le merendine. Quelle che le compagne e compagni tirano fuori dalle cartelle e che sanno di cioccolata e di marmellata. Però la mamma dice che anche quelle fanno male e a lei viene il dubbio che lo faccia apposta. E intanto si vergogna della frittata e qualche volta la prende di nascosto dalla cartella e se ne va nel bagno a mangiare. E poi si deve lavare bene le mani perché non si veda l'unto. «Caro Babbo Natale, vorrei tante cose da mangiare: patatine, biscotti, latte, yogurt, formaggi». E dal momento che può chiedere aggiunge che non è tutto: «Vorrei che mamma e papà restassero insieme». Il papà. Si tappava le orecchie con le mani ogni volta che li sentiva litigare. E capitava sempre più spesso. Lucio non ne capiva il motivo. Parole incomprensibili. «Sei sempre lo stesso». Ma come era suo padre? E perché doveva cambiare? E anche la madre era sempre la stessa. L'accusa veniva rilanciata quasi subito. Ma non erano quelli di sempre? E allora perché litigavano? Bastava un niente. Un rubinetto che perdeva acqua e che non veniva sistemato; gli spaghetti scotti; la sorellina piccola che frignava troppo. Forse per questo il padre rientrava sempre più tardi la sera? E a volte non tornava affatto. La madre si era asciugata subito le lacrime quella sera che l'aveva vista piangere, ma non aveva detto nulla. Non aveva detto nulla neanche le sere successive, quando il papà non era rientrato. E lui non aveva il coraggio di fare domande. Non rientrava perché avevano litigato? E per quanto tempo restava fuori? E dove? E perché non aveva detto nulla neanche a lui? Aveva dieci anni, non era piccolo. «Papà starà via parecchio tempo».Una bugia? «Vivo con mia madre perché mio padre è andato via. Caro Babbo Natale ti scrivo questa lettera perché desidero che mio padre e mia madre tornino di nuovo insieme». Un Natale diverso. Non è come prima per Annamaria. E forse non sarà mai più come prima. In casa non c'era abbondanza ma si era contenti. Un mondo di bene. Il suo papà. Bastavano poche cose. Quanti sacrifici per la famiglia. Diceva che era tutto quello che voleva e che bastava. La messa la domenica. Il gelato durante la passeggiata. Qualche volta anche al cinema. E addirittura la pizza in pizzeria, non quella che porti a casa. Perché in pizzeria è come andare al ristorante. E la capricciosa era la più buona. Poi all'improvviso tutto finisce. Il papà non c'è più. «E non c'è più niente. È un Natale diverso: la mamma fa la collaboratrice domestica e non guadagna molto, mi mancano diverse cose, vorrei un giubbotto verde militare con il cappuccio, la mia taglia è M».L'abbraccio. Carmine ha sempre provato un po' di invidia per i ragazzi che si lanciavano tra le braccia della mamma davanti alla scuola in attesa che suonasse la campanella. Le vedeva che cercavano di scorgere il proprio figlio tra la fiumana di ragazzi che sciamavano veloci. E lui che sgattaiolava quasi per non farsi notare. E forse essere ospite nella comunità era stato meglio: sarebbe finito quel rito quotidiano da cui lui era escluso. L'abbraccio della madre. Da quanto tempo non ne sentiva la stretta? E il calore. Lo stringeva forte. Come chi sta per lasciarti e andare lontano e non sa quando potrà ritornare e abbracciarti di nuovo. Qualche volta gli aveva fatto addirittura male. E lui ha un sogno. Un sogno ricorrente che non lo abbandona. Gli manca quella stretta. Gli manca quel calore. Gli manca il sorriso che accompagnava quella stretta e quel calore. «Vorrei che si realizzasse un sogno: quello di poter riabbracciare la mia mamma che vive lontana. E se è possibile un gioco per distrarmi». I bambini stranieri. Li hanno visti in tv. Ne hanno sentito parlare.Ne hanno discusso a scuola. E si sono chiesti perché. Se lo è chiesto anche Gianni. Ha provato a fare domande. Da dove vengono? Ma perché stanno su quei barconi che possono affondare e di fatto ogni tanto affondano? Li hanno visti con facce impaurite in braccio ai soccorritori. Hanno capito che parecchi sono soli. Si sono chiesti che fine faranno. A scuola hanno fatto disegni e temini in classe. Hanno concordato che è importante la solidarietà. Ma quei visi sperduti Gianni non può levarseli dalla mente. «Caro Gesù, quei bambini stranieri che vengono qui non hanno la casa e non hanno niente, aiutali tu che sei così buono». Il pallone. Essere un bambino e non avere mai un giocattolo. Neanche una palla. Per Ernesto una ossessione. Come fai a giocare con i compagni ed essere costretto a chiedere sempre qualcosa in prestito? Soprattutto quando ti devi cimentare con una partita di calcio. Arrivano tutti con i loro palloni nuovi di zecca e lui niente. Qualche volta non lo hanno fatto nemmeno giocare. Ci è rimasto malissimo. Ma come fai a chiedere ai genitori che stanno sempre a litigare per le bollette che non si riescono a pagare? E quel pallone si fa sempre più lontano. «Non sono molto fortunato, vorrei giocare con i miei amici con qualcosa di mio, vorrei tanto un pallone di cuoio».