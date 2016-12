Neonato non respira, polizia municipale scorta la famiglia al Santobono e gli salva la vita

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavano regolando il traffico veicolare all’incrocio di via Rocco di Torrepadula-Ponte Caracciolo, ed erano le 7.55, quando gli agenti municipali della Unità operativa Scampia sono stati allertati dal suono prolungato di un clacson.I poliziotti si sono subito resi conto che proveniva da una Audi A/3 che tentava di svincolarsi dal traffico intenso dovuto a quell’ora dalla vicinanza con la zona ospedaliera.I due agenti in servizio si sono avvicinati all’auto per capire cosa stesse accadendo e all’interno hanno trovato gli occupanti in lacrime e in forte stato di agitazione. Essi riferivano che il bambino di pochi mesi, che era tra le braccia della madre, non respirava più.Vista la gravità della situazione i due assistenti capo della polizia locale hanno scortato, con lampeggianti e a sirene spiegate, la famiglia al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono. Grazie, quindi, al tempestivo aiuto offerto dagli agenti della municipale, il neonato è riuscito ad arrivare al pronto soccorso dove una equipe di medici lo ha preso subito in cura. Il piccolo alle ore 8.40 veniva dichiarato fuori pericolo di vita, anche se ricoverato per ulteriori accertamenti clinici.I medici del Santobono hanno dichiarato che la tempestività dell’arrivo presso il nosocomio era stata motivo di salvezza per il bimbo.