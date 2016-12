Sabato 31 Dicembre 2016, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 12:55

Sono stati già installati nelle strade del centro di Napoli «new jersey» e fioriere in funzione deterrente anti-terrorismo in vista dei festeggiamenti di questa notte. Venti sono concentrati nell'area circostante piazza Plebiscito dove alle 21 comincerà lo spettacolo di San Silvestro. Altri 34 sono disseminati sul lungomare di via Partenope, nella zona dei grandi alberghi e nei pressi del Consolato degli Stati Uniti, già attrezzato con barriere di protezione, e in viale Dohrn.La Questura ha schierato circa 800 uomini per vigilare sulla notte di San Silvestro, comprese le Unità operative antiterrorismo di primo livello, ai quali si aggiungeranno le Aliquote di primo intervento (A.p.i.) dei carabinieri. Attenzione speciale per le navi da crociera in arrivo nel porto e per l' aeroporto di Capodichino dove tra il 30 dicembre e il 2 gennaio sono previsti 55mila passeggeri in transito. Per lo spettacolo in piazza Plebiscito, che terminerà alle 1.30, quando avranno inizio i fuochi di artificio sul lungomare, a Castel dell'Ovo, saranno impegnati 50 operatori della Protezione civile con 3 ambulanze per soccorsi di primo intervento.