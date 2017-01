Lunedì 9 Gennaio 2017, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 16:52

Chiudere immediatamente l'ospedale di Nola. A chiederlo è il Codacons, dopo l'episodio dei malati curati sul pavimento. «Siamo in presenza della violazione delle più basilari regole di assistenza sanitaria, un episodio scandaloso che non può risolversi con l'invio di ispettori da parte del Ministero della salute, né con licenziamenti estemporanei, perché è l'intero sistema che non ha funzionato - spiega il presidente dell'associazione Carlo Rienzi - Riteniamo ipocrita e assolutamente inutile mandare gli ispettori dopo che si verificano simili vergogne, perché il Ministero della salute deve prevenire situazioni scandalose come quella di Nola. Di fronte a quanto accaduto e alla gravità delle immagini pubblicate, il presidio ospedaliero di Nola deve essere immediatamente chiuso, e la Procura dovrà accertare eventuali responsabilità e illeciti a danno della salute pubblica» conclude Rienzi.