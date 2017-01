Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:03

Torre del Greco. “Notte Nazionale del Liceo Classico”: al De Bottis ex studenti e professori per il rilancio della scuola. Al via la terza edizione dell'evento, in contemporanea con altri 366 licei italiani, con rappresentazioni teatrali, letture animate, concerti, performance, mostre fotografiche e di arti visive, degustazioni ispirate al modo antico, conferenze, dibattiti, incontro con gli autori, presentazione di libri, letture di poesie.Il filo conduttore della manifestazione è ”Mare nostrum: culla del sapere e dei sapori antichi e moderni”, con un “excursus” nella cultura classica, in parte presentata nella versione originale ed in parte rivisitata ed interpretata in chiave contemporanea. L’evento si terrà il giorno 13 gennaio 2017 dalle ore 18 alla mezzanotte nei locali del liceo e sarà ripreso e trasmesso dall'emittente web Tvcity.Alla notte bianca parteciperanno Luigi Amodio, direttore di Città della Scienza (ex alunno), il direttore del quotidiano Il Mattino Alessandro Barbano e il giornalista del Mattino Paolo Mainiero (ex alunno), i sindaci Ciro Borriello e Ciro Buonajuto (ex alunno), la deputata Luisa Bossa (ex alunna), lo psicologo della Federico II Claudio Cappotto, la giornalista di Repubblica Stella Cervasio (ex alunna), il magistrato Antonio D’Amato (ex alunno), l’assessore alla cultura di Napoli Nino Daniele, l’avvocato ed ex sindaco Romeo Del Giudice (ex alunno), l’imprenditrice Gioia De Simone (ex alunna), il vescovo di Acerra Antonio Di Donna (ex alunno), la psicologa Maria Imoletta, il direttore della clinica odontoiatrica Unina Gregorio Laino (ex alunno), la professoressa Carolina La Verde (ex alunna), il nutrizionista Pierluigi Pecoraro (ex alunno), la vulcanologa Lucia Pappalardo (ex alunna), la consigliera regionale Loredana Raia (ex alunna), l’ufficiale Ciro Robotti, la giornalista Mariella Romano (ex alunna), il magistrato Angelo Scarpati (ex alunno), l’ispettore Miur Biagio Scognamiglio, il deputato Arturo Scotto (ex alunno) e l’assessore Romina Stilo.