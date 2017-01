Occupazione della scuola Resistenza a Scampia, scoppia la polemica

Notizie circa l’occupazione abusiva della scuola Resistenza da parte del “Comitato 167” infiammano la politica a Scampia. Il Presidente dell’VIII Municipalità Apostolos Paipais si è dichiarato contro le occupazioni abusive, specie in strutture pronte per essere consegnate ai cittadini e le opposizioni insorgono.



Nel corso di questi mesi, gli occupanti abusivi hanno organizzato eventi come presentazioni di libri e cene sociali, all’interno delle quali hanno partecipato personaggi del mondo politico, come il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani, l’assessore Panini, i consiglieri Municipali Cestari, Di Pietro, gli attivisti del Comitato Vele e tante realtà delle associazioni locali.

Nel corso della sua intervista, il Presidente Paipais non risparmia frecciatine alla precedente consiliatura - incalzano dalle opposizioni - dichiarando di aver ereditato una situazione complicata, dichiarazioni incongruenti con i fatti nello specifico della scuola occupata, poiché è stata occupata ad ottobre, quando alla guida del Parlamentino dell’VIII Municipalità già c’era lui

.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 14:09

