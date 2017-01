Venerdì 6 Gennaio 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiedo quello che chiedeva Vittorio... di conoscere la verità». Marco Calvino è l’avvocato amico di Vittorio Materazzo che, dopo l’omicidio del 28 novembre scorso, ai pm ha chiesto di indagare sulla morte di Lucio Materazzo seguendo quelli che erano i dubbi e i sospetti di Vittorio. Le sue parole sono entrate nel nuovo filone dell’inchiesta sulla morte dell’anziano ingegnere deceduto il 25 luglio 2013 che proprio in questi giorni ha imboccato una direzione ben precisa, con la consulenza affidata a un esperto per verificare l’utilità della riesumazione della salma al fine di stabilire se a provocare il decesso siano state cause naturali oppure, come sospettava Vittorio, una morte violenta.L’avvocato Carlino ha raccontato di aver pensato che i dubbi di Vittorio avrebbero meritato un approfondimento investigativo anche perché quando si recò in casa Materazzo per le condoglianze notò qualcosa di anomalo sul volto di Lucio. Più o meno lo stesso qualcosa che aveva insospettito Vittorio: il gonfiore sul viso, il naso e la mandibola che sembravano piegate, come sotto la spinta di un pugno o un calcio, verso il pavimento quando il corpo dell’ingegnere ottantenne fu ritrovato a terra. Era all’ingresso della casa dove non c’erano mobili né spigoli, come fu fatto notare da Vittorio nella memoria consegnata agli inquirenti assieme all’esposto depositato dall’avvocato Luigi Ferrandino. E poi: la posizione fetale del cadavere che sembrava far pensare a una posizione di difesa e la rigidità del corpo che sembrava indicare un orario del decesso diverso da quello del referto medico. Dettagli o suggestioni?Lo accerterà l’indagine coordinata dal pm Ludovica Giugni della sezione che si occupa di reati di criminalità predatoria coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e dal pm Mario Canale del pool specializzato in reati contro le fasce deboli coordinato dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio. Indagine che sembra aver preso una nuova direzione dopo alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti e la ricostruzione del possibile movente dell’omicidio di Vittorio che vede Luca Materazzo unico indagato e attualmente ricercato. Luca è un personaggio chiave in tutta questa storia. Trentasei anni, una laurea in giurisprudenza e gli studi da notaio, Luca Materazzo è la persona sulla quale si comincia ora a indagare anche per la morte di Lucio. Se si deciderà per la riesumazione della salma dell’anziano ingegnere, Luca) difeso dagli avvocati Gaetano e Marialuigia Inserra) sarà infatti iscritto formalmente nel registro degli indagati come atto dovuto per procedere ad atti irripetibili come lo è l’autopsia sul cadavere.Continua a leggere su Il Mattino Digital ----I funerali di Vittorio Materazzo