Sabato 24 Dicembre 2016, 10:43

Il vecchio riverso davanti all’uscio di casa, rannicchiato su se stesso, come a difendersi dalle botte, il viso coperto da gocce di sangue ormai secco, la mandibola slogata: alle 7,30 del 25 luglio 2013 Vittorio Materazzo sale qualche rampa di scale del palazzo di viale Maria Cristina di Savoia dove abita l’intera famiglia, e si trova di fronte al corpo ormai rigido del padre, Lucio.È la scena che un bravo regista di thriller collocherebbe prima di quella del delitto: il corpo di Vittorio accasciato davanti al portone dello stesso fabbricato, la gola squarciata, un lenzuolo bianco a coprire la violenza di 35 coltellate. Sì, perché probabilmente le due morti sono collegate, anche se i tre anni che le separano renderanno difficile riannodarne le fila. Ma per capire cosa è successo il 28 novembre del 2016 bisogna riandare a quella mattina di luglio e alle due denunce che Vittorio aveva fatto nella speranza di spazzare via i dubbi e ottenere certezze. A inquietare l’ingegnere ammazzato erano i lividi che notarono gli operai chiamati a vestire il padrone dell’impresa edile di famiglia, la rigidità del cadavere e alcune presunte incongruenze sui documenti che ne certificarono la morte. Il nostro giallo nel giallo, però, al momento non ha ancora una conclusione: sulla vicenda stanno tentando di fare luce i pm Mario Canale e Ludovica Giugni, e saranno loro a scrivere la scena finale.Ma, al momento, le soluzioni possibili appaiono tre.La prima ipotesi. La morte di Lucio Materazzo, 82 anni quando è spirato, è stata la naturale conseguenza della polmonite cronico-ostruttiva segnalata nel certificato come possibile causa del decesso. In quel caso gli ematomi e la innaturale posizione della mascella potrebbero essere stati provocati dalla caduta o forse essere precedenti al momento del trapasso, determinati da un incidente casuale. Ed allora la tensione provocata in famiglia dalle denunce sarebbero solo uno sfondo che avrebbe alimentato l’odio che ha spinto l’assassino. Un assassino che, secondo le accuse della procura, ha ormai un nome: Luca Materazzo, il fratello più giovane di Vittorio.La seconda ipotesi. Vittorio Materazzo è stato ucciso. In questo caso due le possibili ricostruzioni. Lucio potrebbe essere stato ucciso da una persona a cui aveva incautamente aperto la porta, o essere stato ammazzato da qualcuno che era in casa con lui e in questo caso avrebbe cercato scampo verso l’uscio, proprio come ha fatto poi Vittorio quando ha cercato di sfuggire all’assassino che aveva cominciato a pugnalarlo nell’androne del palazzo di viale Maria Cristina di Savoia, spostandosi verso il marciapiede. Quando è morto Lucio, però, in casa c’erano solo due persone: il figlio Luca e la compagna Scintilla.La terza ipotesi. L’anziano ingegnere se ne è andato per cause naturali, ma dopo essere stato picchiato. In questo caso la morte sarebbe la conseguenza indiretta di una lite che potrebbe essersi scatenata nell’appartamento. E a questo punto bisogna ricordare che diversi anni fa Vittorio Materazzo aveva denunciato il fratello il quale, era la sua versione, lo avrebbe violentemente aggredito. A salvarlo in quell’occasione sarebbe stato proprio il padre che, raccontò Vittorio, sarebbe intervenuto difendendolo e impedendo al fratello Luca, che gli aveva stretto le mani alla gola, di soffocarlo.Denunce, ipotesi, suggestioni. Ma chiarire cosa è realmente successo la mattina del 25 luglio del 2013 sarà necessario per fare piena luce su un delitto inquietante.