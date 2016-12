Omicidio Materazzo, dal pm l'amica del cuore: ospitò Luca prima della fuga

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 14:54

Hanno la certezza che in quella abitazione, Luca abbia trascorso la sua ultima notte prima di darsi alla fuga. Hanno la convinzione che in un tranquillo e ovattato domicilio di Chiaia, Luca sia stato ospitato e accudito prima di dare seguito al piano b: quello della fuga, del contropiede, della irreperibilità sancita da un decreto di latitanza. Quanto basta a convocare in queste ore in Procura l'amica del cuore di Luca Materazzo, una ragazza che ha mostrato sensibilità e affetto nei confronti di questo 36enne solo e alle prese con accuse orribili: come quella di aver ucciso il fratello Vittorio, l'ingegnere sgozzato sotto casa in via Maria Cristina di Savoia la sera dello scorso 28 novembre.È la notte tra il nove e il dieci dicembre, Luca Materazzo non è ancora formalmente irreperibile. Lo diventerà solo a partire dal 16 dicembre scorso, da quando i pm scrivono un decreto di fermo, forti della conferma del Dna che arriva loro dal gabinetto di scientifica, e si apprestano - in parallelo - a chiudere i conti con una richiesta di arresto al gip. Inevitabile a questo punto una domanda. Che senso ha convocare una giovane professionista napoletana in Procura? Che segreti può nascondere? Quale contributo può svolgere nella caccia all'assassino di Vittorio Materazzo? Inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso e dai pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, chiara la strategia investigativa: l'obiettivo è recuperare anche particolari apparentemente insignificanti, nel tentativo di restringere il campo dei possibili angeli custodi.C'è una convinzione in seno agli inquirenti. Nella sua fuga, Luca non è stato solo. Ma ha potuto contare sulla collaborazione di alcuni amici, che gli hanno dato soldi, appoggi logistici, provando a garantirgli anonimato e invisibilità. Una rete organizzata prima del delitto, come un salvagente, qualora le cose fossero andate male. E sembra che la rete sia stata allertata, almeno a giudicare dagli accertamenti tecnici condotti dagli inquirenti, a partire dal sette dicembre. Perché questa data? Cosa accade il giorno prima della festa dell'Immacolata? È il giorno della ricognizione nella caserma Iovino di via Medina. È il momento in cui vengono sistemati i plichi che contengono i reperti sequestrati dagli uomini della Mobile, quelli diligentemente sistemati dall'assassino in due buste nere in via Santa Maria della Neve, a poche decine di metri dal luogo del delitto. È in questo momento che Luca capisce che gli inquirenti hanno tra le mani qualcosa in più di semplici sospetti, di indizi forti ma pur sempre indizi, magari alimentati dalle testimonianze di chi ricordava che tra Vittorio e Luca non fosse mai corso buon sangue. Un momento decisivo nella storia di questa vicenda, che spinge Luca a scappare, a prendere tutti in contropiede con una mossa anticipata, con una latitanza da uomo libero.