Aveva lo sguardo fisso nel vuoto e ha pronunciato poche parole, lo stretto necessario per indicare la rotta: «Mi porti a piazza Garibaldi, per favore, nei pressi della Ferrovia». Con sé aveva una borsa, neanche tanto grande, un volto imperturbabile, almeno come quello mostrato in chiesa, a pochi passi dalla bara del fratello. È la descrizione di Luca Materazzo, almeno secondo l'uomo che lo ha accompagnato alla stazione centrale, nell'ultima sua apparizione in pubblico da indagato a piede libero. È così che un tassista, un autista privato, entra come testimone nel fascicolo sul delitto di Chiaia. È lui l'ultima voce raccolta nell'inchiesta sulla morte di Vittorio Materazzo e sulla fuga del presunto assassino, il fratello Luca. È stato rintracciato dalla polizia grazie a una sorta di percorso a ritroso. Come è noto, la Procura ha convocato un'amica fidata di Luca, una ragazza che vive a Chiaia e che ha ospitato il 36enne la notte prima di darsi alla macchia (tra l'otto e il nove dicembre). È stata lei ad indicare agli inquirenti la scelta di Luca di servirsi di un taxi per andare alla stazione. Ed è grazie alla sua indicazione che la polizia è risalita all'orario in cui è partita la telefonata per la compagnia di auto private. Contattato dalla polizia, l'uomo è stato ascoltato dagli inquirenti, fornendo una serie di conferme sulla sua determinazione a troncare i ponti con il suo retroterra di conoscenze. Particolari beffardi: come la decisione di farsi accompagnare alla stazione centrale, in zona ferrovia, insomma una sorta di «non luogo» dove - in linea teorica - è possibile mimetizzarsi, ma è anche possibile prendere un treno per un aeroporto lontano da Napoli o per una città di mare, insomma per una qualsiasi località da cui dare inizio alla latitanza. Una testimonianza, quella del tassista, che si accosta a tante altre voci che sono richiamate in sintesi nell'ordine di arresto firmato dal gip D'Urso (ma anche dal mandato di cattura europeo), atti che il Mattino ha avuto modo di consultare.È la vedova di Vittorio Materazzo a svelare un particolare inedito. Prima del delitto, in un crescendo di tensione domestica, c'era stato un faccia a faccia tra i due fratelli. Rappresentata legalmente dal penalista Luigi Ferrandino, Elena Grande viene sentita due volte dopo l'omicidio e racconta come erano andate le cose di recente: Luca aveva affrontato Vittorio. E gli aveva fatto una domanda diretta: «Davvero mi vuoi denunciare per la morte di nostro padre?». È uno dei punti centrali dell'inchiesta, che cuce due fascicoli e due delitti: quello per la morte di Lucio Materazzo (deceduto il 25 luglio del 2013) e l'assassinio dello scorso 28 novembre. In sintesi, Vittorio negli ultimi mesi di vita si era convinto che il padre non fosse deceduto per cause naturali, ma che fosse morto in seguito ad un raptus di violenza consumato da qualcuno all'interno delle mura domestiche. E almeno tre professionisti napoletani, amici di Vittorio, ricordano ai pm che Vittorio nutriva sospetti sul fratello minore. Dunque, il faccia a faccia: «Mi vuoi denunciare?».È l'apice dell'odio che avrebbe armato la mano del 36enne. Ne sono convinti gli inquirenti, anche alla luce della testimonianza messa agli atti dalla due ex fidanzate di Luca, vale a dire Mariangela Giustino e Annachiara Gaio (entrambe intervistate dal Mattino): «Era ossessionato dall'idea di essere intercettato dal fratello Vittorio, mediante un'applicazione installata sul suo cellulare e sul suo pc».Ma il clima che si respirava in casa Materazzo era diventato insopportabile negli ultimi anni. Lo raccontano un po' tutti in famiglia, anche se gli inquirenti danno particolare importanza alla versione resa da Scintilla Amodio, per anni convivente di Lucio Materazzo, prima di abbandonare il domicilio di via Maria Cristina di Savoia: «Il padre Lucio gli rinfacciava spesso che era viziato e mantenuto e andava su tutte le furie di fronte alle richieste di denaro. Vittorio e Luca litigavano spesso, era sempre possibile che venissero alle mani». Poi Scintilla aggiunge un particolare: «Vista la rabbia di Luca (che una volta mi offese e fui costretta a querelarlo), in alcune occasioni ho temuto che potesse fare qualcosa sia a me che al padre Lucio, tanto che eravamo soliti chiudere a chiave la nostra camera da letto». Ricordi, suggestioni, esperienze vive di un interno domestico sempre particolarmente burrascoso. Ma torniamo al giorno dell'omicidio e agli elementi che spingono la Procura di Napoli a chiedere e ottenere l'arresto di Luca Materazzo. Inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso e dai pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, c'è un elemento centrale che è rappresentato dalla prova del Dna. È il punto di svolta, l'elemento acquisito che spinge la Procura a dare la caccia al fratello minore della vittima.Ma in cosa consistono gli accertamenti acquisiti? Agli atti il lavoro del primo dirigente Fabiola Mancone, che in pochi giorni ha esaminato le tracce sui reperti trovati. Ecco la sintesi investigativa che sta alla base della richiesta di arresto a carico del 36enne: «L'autore dell'omicidio si identifica in Luca Materazzo, data la presenza del profilo genetico di quest'ultimo sullo slip di colore amaranto, marca Alcott, sul calzino sportivo lungo, sul casco integrale di colore nero, grigio e bianco di marca Nolan x lite, sulla scarpa sinistra marca Adidas, sulla polo glicine a maniche lunghe, sul guanto sinistro nero marca Barts e sul coltello da sub della Cressi, manico nero e astuccio». Una ricostruzione che, a giudizio della Procura, viene confermata anche da una serie di indizi negativi sulla personalità dell'unico indagato.È il momento in cui viene esaminato l'alibi reso da Luca, la notte del delitto, in una maratona dinanzi al pm nei locali della Questura. Stando alla versione resa agli inquirenti, Luca si sarebbe allontanato di casa intorno alle 19, per fare una pausa in un pomeriggio di studio. Si sarebbe diretto in alcuni bar e ristoranti della zona, nel tentativo di vedere la partita del Napoli (il match casalingo contro il Sassuolo, che ebbe inizio proprio alle 19), finendo col percorrere anche via Crispi e piazza Amedeo, alla ricerca di locali non meglio precisati. Una ricostruzione che viene però smentita da alcuni testimoni, in particolare dal gestore di un bar di corso Vittorio Emanuele, che viene indicato dallo stesso Luca. Sentiti il proprietario e i camerieri, la versione è unanime: tutti hanno confermato di conoscere Luca e tutti hanno escluso categoricamente di aver visto entrare lo studente nei propri locali, dal momento che la sua presenza non sarebbe passata inosservata.E veniamo all'orario del delitto. Come è noto, Vittorio ingaggia un corpo a corpo con il suo assassino che va avanti per almeno tre minuti. Stando a una ricostruzione abbastanza dettagliata, il delitto si consuma tra le 19.29 (orario in cui Vittorio spedisce l'ultimo messaggio della sua vita, via cellulare) e le 19.33 (quando viene chiamata l'ambulanza). Luca arriva sul luogo del delitto solo alle 20.45, secondo quanto viene confermato agli agenti della Mobile dalla sorella Maria Vittoria, ma anche da una fotografia estrapolata da una telecamera in via Schipa». Un'ora e un quarto dopo l'omicidio, un buco che non è stato coperto dalle dichiarazioni dell'indagato, che - nel corso di un eventuale processo - dovrà fare i conti addirittura con testimonianze contrarie sul suo presunto alibi. Inevitabile a questo punto una domanda: cosa ha fatto Luca in un'ora e mezza? Come ha riempito quel vuoto in cui il fratello Vittorio veniva sgozzato sotto casa? Di sicuro non potrà confidare nella testimonianza della titolare della pizzeria di corso Vittorio Emanuele che comunicherà a Luca la notizia della tragedia che si era abbattuta sulla sua famiglia, fino ad accompagnare il 36enne sul luogo dell'assassino».Ma la ricostruzione investigativa abbraccia anche alcuni attimi prima dell'assassinio. Sono da poco passate le sette di sera di lunedì 28 novembre - scrivono gli inquirenti -, quando dalla cucina di casa Luca aveva l'intera visuale di via Maria Cristina di Savoia. È ancora la vedova Elena Grande a svelare un particolare, legato al fatto che negli ultimi due giorni Vittorio Materazzo stava usando un'auto diversa rispetto alla solita: non un'Audi di colore blu ma una Volkswagen Sharan, particolare che poteva essere noto soprattutto a chi viveva in quel contesto familiare. Avvistata l'auto di Vittorio, Luca è sceso dall'appartamento usando l'ascensore interno, nel quale ha indossato un casco e impugnato uno dei due coltelli. Poi si sarebbe posizionato nell'androne del palazzo, in attesa che il fratello completasse la manovra di parcheggio. È il momento decisivo - insistono gli inquirenti - quello in cui Luca può dare sfogo all'odio accumulato nel corso degli anni, quando le redini delle casse familiari e della gestione del patrimonio immobiliare erano passate nelle mani di Vittorio, dopo la morte del padre. Luca ha rivisto in quegli attimi i tanti litigi, le accuse di essere un parassita che viveva solo sulle spalle del genitore, di essere un incapace di autonomia economica, magari ripensando anche alle indagini sulla morte di Lucio che stavano per riprendere quota.Sono particolari elencati nella richiesta di arresto oggi agli atti del fascicolo, che si chiudono con la scena delle coltellate: quarantuno colpi, l'ultimo alla gola. La Procura sul punto ha insistito: l'assassino ha infierito sulla vittima, ponendosi su si essa che era riversa a terra, mostrando ferocia brutale. È la fine di un rapporto burrascoso, l'inizio - nell'ottica deviata dell'assassino - di una liberazione che avrebbe spalancato le porte alla quota dell'eredità di casa Materazzo. Il resto della storia è stato ripercorso mille volte in questi giorni: la fuga dell'uomo con il casco, che viene notata da un avvocato che prova ad inseguire l'assassino, ma anche dal cugino minorenne della vittima, oltre a due donne che camminano da quelle parti. Poi l'assassino che raggiunge vico Santa Maria della Neve, dove in precedenza ha collocato una busta con abiti puliti, in una dinamica convulsa nella quale Luca dimentica di mettere le calze, nonostante il clima rigido di quella sera. Eppure Luca era freddoloso - diranno le donne che lo conoscevano - mai visto d'inverno senza calze, mai visto con abiti larghi e non curati.Infine, il ritorno a casa, accompagnato da un'amica ristoratrice, mangiando un panino dinanzi al corpo sventrato del fratello. Tutto senza una smorfia, senza tradire emozioni, esattamente come lo ricorderà dieci giorni dopo un tassista chiamato di prima mattina da una casa di Chiaia: «Alla stazione per favore», dirà Luca all'ultimo testimone di questa maledetta storia.