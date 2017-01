«Una di quelle persone era in arresto cardiaco, ma che dovevamo fare senza letti né barelle, mandarla via? I medici hanno preferito fare la defibrillazione sul pavimento, pur di salvarle la vita come è accaduto». Lo dice Andreo De Stefano, direttore sanitario dell'ospedale civile Santa Maria la Pietà di Nola, nella provincia di Napoli, in riferimento ai malati curati a terra per cui questa mattina sono arrivati al pronto soccorso i Nas, inviati dal ministero della salute, mentre il governatore Vincenzo de Luca ha annunciato una indagine interna. A giudizio del direttore sanitario le immagini mostrate anche in tv, «non hanno dato una bella immagine dell'ospedale, ma era l'unica soluzione per far fronte all'emergenza». De Stefano ha raccontato: «L'altra persona ritratta a terra era stata messa in posizione antisoffocamento perché era in preda al vomito».

Lunedì 9 Gennaio 2017, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:21

