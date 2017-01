Giovedì 5 Gennaio 2017, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le condizioni dell’ospedale diventano sempre più fatiscenti». A scriverlo nero su bianco in un documento sono le organizzazioni sindacali Cisl, Uil, Usb e Nursing –Up dell’ospedale San Paolo dove, nel corso dell’intera giornata, si sono registrati forti disagi per ammalati e personale sanitario.Dal mattino l’emergenza barelle nel presidio di via Terracina, a Fuorigrotta, è culminata col ricovero di un anziano all’interno del deposito della biancheria, per mancanza di spazio come denunciato dal consigliere regionale Francesco Borrelli. «Con l’emergenza influenza, gli ospedali napoletani sono pieni e nel presidio San Paolo un degente anziano è stato allocato nel deposito della biancheria del reparto di medicina d’urgenza», denuncia il consigliere che è componente della Commissione sanità.«L’episodio rappresenta il fallimento della gestione commissariale della Sanità affidata a Joseph Polimeni - aggiunge Borrelli - sarebbe il caso di affidare al presidente De Luca il compito di migliorare l’offerta sanitaria in Campania».Secondo le organizzazioni sindacali del presidio «i più gravi disagi sono dovuti alla disorganizzazione di una struttura dove manca un primario e un coordinatore nel pronto soccorso e un vero direttore sanitario» Come spiega Lello Pavone, coordinatore Nursing –Up in rete con Cisl, Uil e Usb: «Ci sono molti uffici e spazi amministrativi che potrebbero essere convertiti in spazi assistenziali come noi proponiamo».Nel pomeriggio e dopo la visita del commissario Polimeni, il paziente ricoverato nel deposito è stato spostato ma tra i disagi registrati in giornata i sindacati hanno denunciato anche infiltrazioni d’acqua sala d’attesa di medicina generale e neurologia. Per tamponare l’allagamento sono stati oggi sistemati asciugamani e lenzuola ma nessun intervento tecnico è stato eseguito. «Con la pioggia abbondante - si legge nella nota della rete sindacale - si verificano infiltrazioni d’acqua che mettono in serio pericolo la sicurezza di ammalati, visitatori e personale manca un’effettiva e idonea attività manutentiva del presidio».Un altro disagio che mette a rischio l’assistenza sanitaria in questi giorni si è verificato nelle ultime 48 ore nel comparto Asl che riguarda il servizio di emergenza sulle ambulanze. La dotazione di bombole di ossigeno su molti mezzi di soccorso è terminata e in alcuni casi, il personale è stato costretto a farsi dare in prestito bombole da alcuni ospedali. «La situazione - ha spiegato Ercole Rossi, responsabile dell’autoparco 118 - non ha mai messo a rischio il servizio che è rimasto scoperto su un solo mezzo per circa mezz’ora nella giornata di ieri. La situazione non dipende dall’Asl ma dalla società fornitrice delle bombole d’ossigeno che ha registrato dei ritardi».