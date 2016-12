Sabato 31 Dicembre 2016, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:06

Il parcheggio selvaggio in piazza Sant’Anna di Palazzo ha raggiunto cifre record durante queste festività ma per i residenti, ogni giorno, è un vero inferno. Tra il 24 ed il 25 dicembre l’occupazione barbara del piazzale ha raggiunto i 50 motorini in sosta ed a tutte le ore del giorno, l’area è ostaggio di chi prepotentemente la occupa. La piazza nel cuore dei Quartieri Spagnoli è area pedonale e, nel 2013, fu persino oggetto di progetti di riqualificazione funzionale e ambientale, ma oramai è off limits per i pedoni che riescono a destreggiarsi a stento tra decine di scooter in sosta abusiva. Il passaggio diventa impossibile e persino pericoloso per le mamme con i carrozzini, gli anziani con problemi di deambulazione e i disabili che, quotidianamente, devono rinunciare ad attraversare lo slargo monopolizzato dai centauri.«Dal mattino il piazzale viene utilizzato come parcheggio abusivo da chi lavora in zona o da chi viene a fare shopping su via Roma ed occorre solo un presidio fisso della polizia municipale per vigilare - denuncia Luca Iacovelli, consigliere della Municipalità Chiaia San Ferdinando - la situazione è vergognosa e gli abitanti sono esasperati anche per il degrado che conseguentemente si abbatte su tutta l’area che un tempo era fiorente di bancarelle e commercio ed oggi è completamente abbandonata a cominciare dall’insufficiente illuminazione». La piazza è diventata una giungla di motorini che dalle 9 del mattino fino a sera inoltrata violano l’area pedonale. Una soluzione comoda per i centauri arroganti che approfittano anche dell’assenza di parcheggiatori abusivi.Nero su bianco è il concorso che, tre anni fa, coinvolse 85 professionisti italiani, tra ingegneri e architetti, che presentarono ben 31 progetti di restyling. L’associazione "Studio 147" consegnò gli elaborati vincitori del concorso, premiati al Pan, all’Assessorato all’Urbanistica comunale per renderli esecutivi e un’operazione di raccolta fondi con sponsor avrebbe dovuto finanziare i lavori ma ad oggi nulla è cambiato. Non mancano però cittadini e associazioni che hanno proposto soluzioni agli enti comunali intuendo che una raffica di multe non debellerebbe il parcheggio selvaggio. «La piazza è vicina a zone di interesse artistico e storico e non possiamo chiudere ancora gli occh i- spiega Sergio Nesci dell’associazione "ChiaiaTime" – abbiamo proposto di dare l’area pedonale in gestione ai locali presenti per rivalutarla».