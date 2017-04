Domenica 16 Aprile 2017, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 10:38

CAPRI - Operazione Pasqua tranquilla a Capri, controlli rafforzati da parte della Guardia di Finanza con l’impiego delle unità cinofile impegnate al porto in un’operazione antidroga partita ieri. Numerose persone controllate e fermate dai finanzieri all’arrivo sull’isola. Agli imbarchi, in Piazzetta e nella movida, in occasione della Pasqua e visto l’enorme afflusso di vacanzieri, rinforzati i controlli da parte delle pattuglie di carabinieri e polizia.Confermato il pienone negli alberghi e nelle strutture ricettive. Tutto esaurito nei lussuosi hotel lontani dal centro storico, all’Excelsior Parco, al Villa Marina e al Jk Place, gli alberghi che affacciano su Marina Grande. Molte famiglie di tycoon russi e americani sono ospiti del Capri Palace ad Anacapri, tra cui i collaboratori del sindaco di New York Bill de Blasio che è innamoratissimo di Anacapri. Tanti i vip e i volti noti che trascorrono le festività di Pasqua sull’isola azzurra. Ospite al grand hotel Quisisana l’ex premier Lamberto Dini con la moglie. In Piazzetta si è rivisto l’attore e regista teatrale Geppy Gleijeses, reduce dal successo con “Filumena Marturano”. Ha riaperto la sua villa caprese lo stilista Rocco Barocco per il periodo pasquale da trascorrere con gli amici. Pasqua a Capri tra arte e cultura per Ferzan Özpetek, regista e sceneggiatore, che ha presenziato alla riapertura della galleria Liquid Art System di Franco Senesi.Le festività pasquali sono l’occasione per molti turisti per giri dell’isola, escursioni in barca, la visita alla Grotta Azzurra, il pranzo ai ristorantini in riva al mare. Molti gli ormeggi occupati al porto turistico in attesa della settimana della grande vela griffata Rolex.In pieno fermento la movida, con tutti i locali del by night che hanno riaperto e sono in piena attività, dalla taverna Anema e Core al Vv Club al Number Two, oltre al Qubè punto di rifermennto dei giovani capresi.