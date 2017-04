Pasqua fortunata a Capri, vinto un milione di euro

Domenica 16 Aprile 2017, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Pasqua fortunata a Capri per un anonimo giocatore che, grazie all'estrazione speciale del Superenalotto, si è aggiudicato un premio da un milione di euro. La "Pasqua Milionaria" ha regalato trenta sostanziose vincite ieri: oltre all'estrazione normale del Superenalotto, c'è stata quella lanciata in occasione delle festività pasquali. Chi nelle ultime cinque settimane ha giocato al Superenalotto con Superstar ha ottenuto i codici con cui partecipare a questa lotteria speciale del sabato santo. In palio c'erano trenta premi dell'importo di un milione di euro ciascuno. Due di questi sono andati alla Campania. Uno a Napoli in via Montagna Spaccata e l'altro a Capri presso la cartolibreria Faiella di via Longano. Qui, a pochi passi dalla Piazzetta gremita di turisti e vacanzieri per le festività pasquali, nella ricevitoria dei fratelli Faiella, cugini di Peppino Di Capri, è stata giocata la schedina collegata al codice estratto 0948BE2D0056-3 che ha consentito di portare a casa un milione di euro. Nella stessa cartolibreria, nel 2011, grazie al concorso Win for Life un giocatore vinse un premio speciale da un milione di euro oltre alla rendita di 6.000 euro al mese per vent'anni.