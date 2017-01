Patto per Napoli, fissate le tappe degli interventi

La collaborazione istituzionale tra Comune di Napoli e Governo è legata da un filo rosso, mosso dalla moral suasion esercitata quattro mesi fa dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. A poche ore dal ritorno del Presidente della Repubblica al Quirinale dopo un breve soggiorno privato in città, è stato compiuto un nuovo significativo passo in avanti. Ieri mattina, a Roma, nella sede del Ministero della Coesione e del Mezzogiorno, si è tenuto infatti un incontro tra il Ministro della Coesione Territoriale Claudio De Vincenti e il sindaco Luigi De Magistris.Al centro del colloquio, «il Patto per la Città Metropolitana e le modalità per accelerarne l’attuazione, nonché una panoramica sulle problematiche dell’intero territorio partenopeo», stando a quanto riferito da una nota dello stesso Ministero. È il momento di far partire le gare relativi agli interventi previsti. Per accelerare nell’interesse di tutti. Il cronoprogramma stilato al momento della firma del Patto il 26 ottobre dell’anno scorso prevedeva che proprio in questi giorni si desse il via concreto e formale ai bandi di gara: una volta aggiudicate le commesse, partiranno i relativi lavori. Quali? Con lo stanziamento di 308 milioni si realizzeranno importanti opere pubbliche della città. Il tutto ruota intorno a cinque assi portanti: infrastrutture, sviluppo economico, ambiente e territorio, valorizzazione culturale, rafforzamento della pubblica amministrazione.Nello specifico si deve fare passi in avanti sugli interventi per la linea 1 della Metropolitana da prolungare fino a Capodichino e il completamento della tratta Mergellina-Municipio, il recupero di Napoli est, la riqualificazione degli edifici storici con sistema antisismico con una sorta di progetto “Sirena 2”, il restyling dell’Albergo dei Poveri e l’abbattimento delle Vele. L’uomo con cui il primo cittadino ha instaurato un dialogo, De Vincenti, si è detto pronto ad affrontare e risolvere insieme le questioni aperte. Nessun braccio di ferro o muro contro muro. La caduta del Governo Renzi, con la conseguente nascita dell’Esecutivo guidato da Paolo Gentiloni che ha promosso De Vincenti dal ruolo di sottosegretario a Palazzo Chigi con delega ai Patti a quello di responsabile di un delicato Dicastero, ha favorito l’intesa. Non c’è il più il nemico da contrastare: si è dimesso in seguito alla sonante vittoria del No al referendum costituzionale, non c’è più la necessità di abbracciare la campagna del Comune “derenzizzato”. Palazzo San Giacomo, insomma, non deve essere “degentilonizzato”. La linea telefonica con De Vincenti prima era aperta ed ora non è mai occupata.«È stato un incontro proficuo - ha commentato il primo cittadino - Abbiamo trattato tutte le questioni attinenti il tema dei rapporti strategici tra la Città, la Città Metropolitana ed il Governo nazionale, ovviamente con particolare riferimento al Patto per Napoli. Abbiamo concordato una serie di iniziative da mettere in campo per una sempre più efficace cooperazione istituzionale - fermo restando la reciproca e netta autonomia politica reciproca - ed in particolare un incontro da tenersi molto a breve con le delegazioni interessate agli argomenti trattati». Non siamo in una fase di idillio – gli arancioni e la maggioranza che sostiene il Governo nazionale sono pur sempre agli antipodi – ma oltre il disgelo. Sembra passato un secolo, ed invece risale solo ad un anno fa (il 13 gennaio 2016) la prima riunione della Cabina di regia per la bonifica di Bagnoli in Prefettura a cui polemicamente non partecipò il sindaco preferendo andare in piazza con esponenti di centri sociali ed associazioni. Bagnoli è sempre stato il pomo della discordia, dal famoso 14 agosto 2014 a Città della Scienza. Poi un nuovo metodo che accontentasse tutti gli attori ha preso piede.Successivamente al faccia a faccia col sindaco, il ministro De Vincenti ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca «per concordare una tempistica serrata per l’attuazione del Patto per la Campania come snodo fondamentale dello sviluppo dell’intera area». Al termine dei contatti, il ministro della Coesione territoriale ha quindi concordato con gli stessi De Luca e De Magistris alcuni appuntamenti entro metà mese a Napoli con l’obiettivo di approfondire il tema dei Patti e proseguire nella ricognizione dei problemi del territorio. Sul piatto 10 miliardi derivanti dal Patto per la Campania. C’è da compiere un avanzamento sul Patto per la Campania sottoscritto il 24 aprile. Si tratta di 9,5 miliardi di investimenti da qui fino al 2020 relativi nel dettaglio a maxi-settori di intervento attesi per anni: grandi bonifiche, impiantistica per il piano rifiuti e il ciclo delle acque, aiuti alle imprese e gli interventi per le Universiadi del 2019.L’obiettivo prioritario dell’asse infrastrutture è completare il rilancio del settore dei trasporti attraverso due azioni principali: il rilancio del trasporto regionale, con il completamento della Metropolitana di Napoli e il collegamento con l’aeroporto di Napoli - Capodichino, lo sviluppo del Sistema metropolitano regionale con i collegamenti con il Campus di Fisciano e con l’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, la connessione con le aree interne delle province di Caserta, Benevento e Avellino, il sistema della mobilità da/per la penisola sorrentino-amalfitana; l’adeguamento degli assi di scorrimento extraurbano e della viabilità d’interesse provinciale e interprovinciale, attraverso anche il raddoppio e la messa in sicurezza della Salerno-Avellino.