Sabato 24 Dicembre 2016, 00:38 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 09:24

Paura all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, dove l'aereo EasyJet in pista per la partenza per Londra è stato fermato pochi minuti prima del decollo previsto per le 21.15 per dei controlli. Gli agenti avrebbero verificato i documenti di un passeggero, che sarebbero risultati falsi. La polizia aeroportuale ha escluso in maniera decisa qualsiasi connessione con attività terroristica.