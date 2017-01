Martedì 3 Gennaio 2017, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 13:38

Pompei. Tragedia sfiorata negli scavi di Pompei: una custode è stata colpita da un fulmine. La giovane della "Ales" – la società in house del Ministero per i Beni Culturali – è stata colpita intorno alle 12 e 20 poco prima di entrare nel traforo di Porta Marina Superiore.La custode nell'immediato non ha avvertito nulla ed ha continuato a camminare. Dopo aver percorso pochi metri, però, ha perso i sensi all’interno delle Terme Suburbane. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia. I medici non hanno riscontrato nulla di grave. Sotto choc i turisti che hanno assistito alla scena.