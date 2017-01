Noiconsumatori.it annuncia un esposto in Procura, una class action per risarcimento danni per

il collasso attuale in molti nosocomi dove, nonostante lo sforzo incessante del personale medico e paramedico, si può arrivare a scene da terzo mondo, come quelle denunciate anche oggi attraverso i social e la stampa quotidiana. Cominciando dal Mattino, che riporta la notizia dell’ispezione inviata dal ministro Lorenzin all’ospedale di Nola, dove, oltre al caos barelle, alcuni malati sono stati sistemati su materassi direttamente poggiati a terra, sul pavimento, in assenza di letti e barelle. Le foto diffuse dai familiari, del resto, non lasciano spazio a dubbi o diverse interpretazioni

. Dichiara l'avvocato Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori.it: «Stiamo verificando le tante segnalazioni già ricevute per avviare una class action con le conseguenti richieste di risarcimento danni per le vittime e familiari umiliati e mortificati».

Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:12

