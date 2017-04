Venerdì 14 Aprile 2017, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 06:38

È stato investito mentre attraversava la strada ed è morto qualche ora dopo in ospedale. Vittima dell'incidente avvenuto su via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero, un 86enne napoletano, colpito da un furgoncino per trasporto merci che procedeva in direzione di via E. A. Mario.L'episodio è avvenuto in tarda mattinata e l'anziano è stato trasportato all'ospedale Caradrelli dove a seguito dei gravi traumi riportati nell'impatto col veicolo, è deceduto. Il conducente, un 40enne napoletano si è fermato per prestare soccorso e sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali dell'Unità Infortunistica stradale comandata da Enrico Fiorillo, che hanno effettuato i rilievi planimetrici e ascoltato i testimoni, oltre a sottoporre il veicolo a sequestro penale come predisposto dal pm di turno. Le indagini per chiarire le circostanze e le responsabilità del sinistro stradale sono in corso.