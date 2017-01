Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 08:20

Dai condoni ai permessi a costruire in aree con vincoli paesaggistici, dalle autorizzazioni per i ripetitori telefonici e l'estensione della banda larga a quelle per gli stabilimenti balneari. Le commissioni Edilizia e Edilizia Integrata del Comune di Napoli, che hanno competenza su moltissime materie, in campo edilizio, paesaggistico e ambientale, sono decadute lo scorso giugno, al termine del mandato del sindaco, con una proroga fino al 28 luglio. Da allora, non sono state più rinominate dal Comune e nessuna pratica è stata più evasa. Il Municipio ad agosto aveva aperto l'avviso rivolto ad ordini professionali, università e associazioni, per il rinnovo della commissione Edilizia, con scadenza il 16 settembre, ma tutto si è bloccato. Palazzo San Giacomo, infatti, ha deciso di avviare la procedura per una riforma del sistema.La delibera è stata approvata a dicembre. La Commissione Edilizia Integrata sarà cancellata e sostituita dalla Commissione Locale del Paesaggio, con gli stessi poteri, ma separata dalla commissione Edilizia. La nuova commissione sarà composta da 5 membri, nominati del consiglio comunale. Ma per diventare operativa la riforma dovrà passare in consiglio comunale. Nell'attesa dell'iter, intanto, tantissime pratiche che dovevano approdare nelle due commissioni sono rimaste bloccate. Si tratta di lavori che interessano la vita delle persone, come il permesso per realizzare una veranda o un tendaggio nel proprio appartamento o un ascensore esterno in area vincolata, come la collina di San Martino, ad esempio. O che possono influire sullo sviluppo della città, come l'intervento di un imprenditore sugli esterni di un edificio industriale in area vincolata. In assenza delle commissioni edilizie la palla in materia paesaggistica passa alla Regione e alla Soprintendenza, che agiscono però solo per questioni importanti o urgenti - come nel caso di N'Albero, il cui parere doveva essere espresso dalla commissione edilizia integrata - e che devono essere compulsate dall'interessato o dal Comune. Procedura poco conosciuta e utilizzata in questi mesi di vacatio. «La delibera spiega l'assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo recepisce una direttiva regionale e modifica il regolamento edilizio. Non c'è nessun ritardo. C'è stato un confronto con la Regione per chiarire l'iter e ottenere i pareri necessari.Nessuna pratica edilizia è ferma in attesa delle commissioni edilizie, che funzionano da organo di consulenza. Gli uffici lavorano regolarmente e finora non hanno espresso questa necessità. Per quanto riguarda i pareri paesaggistici, la delega è della Regione che svolge in deroga questa funzione. Non si stanno accumulando pratiche». Intanto, però, i numeri delle attività prima dello stop sembrano impressionanti. «Dal 2013 al 2016 racconta il professor Alessandro Castagnaro, presidente uscente delle due commissioni edilizie -, la commissione edilizia integrata ha evaso oltre 1.200 pratiche in ambito paesaggistico, mentre l'Edilizia ha trattato circa 90 pratiche in materie di sua competenza. Quando sono arrivato, le pratiche di inizio lavori in zone vincolate in giacenza erano circa 600. Le abbiamo evase in 3 mesi. In media, tra Cil, Dia e Scia, arrivavano in commissione 100 richieste di pareri al mese». Tra le attività, anche alle pratiche di condono: circa 26mila quelle in giacenza censite dagli uffici del Patrimonio nel 2015.