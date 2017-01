Domenica 8 Gennaio 2017, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 13:59

PIANO DI SORRENTO. Stavano per mettere a segno un furto nel bar all'interno della stazione di Piano, ma i carabinieri li hanno individuati e arrestati. In manette sono finiti Giuseppe Gargiulo, 42enne di Sant'Agnello ma senza fissa dimora, e Federico Russo, 19enne di Meta, che domani saranno giudicati per direttissima dal Tribunale di Torre Annunziata. L'ipotesi di reato formulata a loro carico è di tentato furto aggravato.Stando alle prime ricostruzioni, i due stavano forzando la saracinesca del locale all'interno della stazione dell'Eav quando i carabinieri dell'aliquota radiomobile, coordinati dal capitano Marco La Rovere, li hanno individuati. Alla vista dei militari, Russo e Gargiulo si sono immediatamente dati alla fuga. Alla fine, però, i carabinieri li hanno arrestati sequestrando anche gli arnesi che la coppia stava utilizzando per forzare la saracinesca del bar.