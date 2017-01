Martedì 10 Gennaio 2017, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telecamere di sorveglianza ancora nel mirino a Pianura. Dopo i furti avvenuti l’ultimo dell’anno sul corso Duca d’Aosta, oggi è stata la volta di due attività di via Russolillo. Gli occhi elettronici sono stati asportati presumibilmente nel corso della notte precedente anche se i titolari se ne sono accorti soltanto stasera, quando hanno abbassato le saracinesche dopo la giornata di lavoro.Prima di Capodanno erano stati segnalati altri episodi identici avvenuti nel quartiere, nella stessa strada e in via Campanile. Di alcuni di questi furti ci sono anche i video: i ladri, smontando le telecamere, non si sono accorti di un ulteriore impianto che ha ripreso tutto.Le indagini, partite sugli elementi acquisiti dalla strada anche perché di denunce per il momento non ne risultano, non escludono nessuna ipotesi: possibile che gli impianti siano stati rubati per essere rivenduti, ma eliminare le telecamere potrebbe far parte di una precisa strategia, che farebbe capo ai gruppi camorristici in lotta nel quartiere, per i quali gli occhi elettronici rappresentano un testimone scomodo.---Dall'archivio - Racket delle feste: rubano telecamere prima di chiedere il «pizzo di Natale»