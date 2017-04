Pic-nic in Galleria Umberto, i turisti guardano increduli Video

Venerdì 14 Aprile 2017, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 20:34

Sono in due, davanti a decine di turisti che li osservano. Stendono una tovaglia nel mezzo della Galleria Umberto ed iniziano a fare un pic-nic. Il video, postato su Facebook, raggiunge oltre 60mila visualizzazioni e sono numerosi i commenti. «Penso sia una provocazione - si ipotizza su Facebook - perché a Pasquetta molti posti come ad esempio il bosco di Capodimonte resteranno chiusi, non ho parole per commentare l'operato delle istituzioni anche per la chiusura di diversi siti e meno male che viviamo di turismo». Alcuni commenti sono anche severi: «Purtroppo il degrado chiama degrado – si legge - nella galleria a Milano nessuno si sogna di buttare nemmeno una carta perché è tenuta come un gioiello, nessuno gioca a pallone né la usa come orinatoio». Ed ancora: «Di idiozie ne ho viste tante – reclama un osservatore - ma questa le batte tutte in volata».