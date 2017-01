Martedì 3 Gennaio 2017, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 13:33

POLLENA TROCCHIA. Picchiava e minacciava di morte la madre pur di ottenere quello che voleva, che pretendeva: soldi, auto e tutto quanto gli facesse comodo pur di mantenere un certo tenore di vita. Arrestato dai carabinieri 36enne per maltrattamenti in famiglia e minacce, in carcere da ieri mattina.In più di una occasione le ha procurato lesioni, l’ultima volta, prima della denuncia per porre fine alle botte e le umiliazioni, la donna è stata costretta ad andare in ospedale per farsi medicare le ferite procuratele dal proprio figlio, un 36enne. Non solo. Lo stesso ha danneggiato anche gli arredi del bar di proprietà della madre per estorcerle in molteplici occasioni sia somme di denaro, sia altri oggetti.Un anno di vessazioni poi, infine, il coraggio di denuciare il figlio ai carabinieri della locale tenenza, circa un mese fa. E ieri mattina su disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Nola, i militari dell’arma hanno arrestato il giovane, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.