Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 15:59

Le sue canzoni più famose, da 'Quando' a 'Je sò pazzo' nelle stazioni della metropolitana e delle funicolari. È anche così che Napoli ricorda Pino Daniele a due anni dalla sua scomparsa. L'iniziativa è dell'Anm, Azienda napoletana mobilità: un modo per omaggiarlo e per ricordarlo. Non è la prima volta che l'Anm trasmette le canzoni di Pino Daniele nelle stazioni della metro: lo fece anche l'anno scorso nel primo anniversario della morte del grande artista napoletano.