Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:54

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo di Napoli, nel corso di una perquisizione domiciliare in un edificio di via Marco Aurelio, hanno rinvenuto e sequestrato armi da sparo, munizioni e della sostanza stupefacente. L'appartamento di Fuorigrotta era usato come nascondiglio per armi e droga. Tra suppellettili e scatoloni, c'era anche il materiale per confezionare le dosi e un fucile semiautomatico Franchi calibro 12, una pistola mitragliatrice Scorpion calibro 7,65 clandestina e modificata per poterle applicare il silenziatore, il relativo silenziatore, numerose cartucce di vario calibro, due bilancini di precisione, circa 100 grammi di marijuana e circa 120 grammi di cocaina purissima.