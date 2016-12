Pittore a 90 anni, la sua arte in mostra a villa Fernandenz

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 17:20

Pittore a 90 anni, con ancora tanta voglia di raccontare la vita che passa e si rinnova attraverso l'arte. È la storia di Antonio Ciliberti, originario della provincia di Napoli a Portici, allievo del maestro napoletano Enrico Placido. Le sue opere verranno esposte in villa Fernandez il 27 e 28 dicembre per festeggiare i suoi 75 anni di carriera: una mostra con numerose opere tra quadri, sculture e presepi, realizzati con lo sguardo fulmineo di sempre verso la realtà. In passato una rassegna completa dell'opera di Antonio è stata presentata a Roma nel 1976 al Palazzo dei Congressi, in occasione del «Gran Premio dei Decennali», in una cornice di artisti di fama internazionale.Ad organizzare l'evento la figlia, Alessandra, che con gli amici e gli estimatori di sempre ha voluto celebrare la carriera di un uomo timido, ma con ancora tanta voglia di esternare sentimenti e curiosità rivolti al mondo attraverso l'arte. La mostra verrà inaugurata il 27 dicembre alle 18 in via Armando Diaz a villa Fernandez a Portici e resterà visitabile anche il giorno successivo dalle 9 alle 19.