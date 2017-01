Martedì 10 Gennaio 2017, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 17:56

Saranno offerte pizze ai senzatetto, giovedì prossimo, a Napoli, durante uno degli eventi in programma nell'ambito della campagna di iniziative che si terranno nel corso dei prossimi mesi per promuovere la candidatura dell'Arte dei pizzaiuoli napoletani a Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità. La presentazione degli eventi è andata in scena ieri, da Rossopomodoro, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della campagna e della petizione #pizzaUnesco che ha già raggiunto 1.200.000 firme, e l'assessore alle Attività Produttive, Enrico Panini, in rappresentanza del Comune di Napoli.«Finalmente - ha annunciato Pecoraro Scanio - siamo nell'anno in cui il dossier della candidatura dell'arte dei pizzaiuoli napoletani sarà esaminato, dal comitato per il Patrimonio immateriale dell'Unesco, nella sessione dal 4 all'8 dicembre che si terrà a Seul. Dobbiamo aumentare, in questi mesi, la mobilitazione dell'opinione pubblica in Italia e nel mondo». Sempre ieri sera, anche Giuseppe Testa, console generale onorario di Indonesia, ha firmato la petizione.Alfonso Pecoraro Scanio e l'assessore Enrico Panini hanno annunciato il coinvolgimento di tutti i rappresentanti diplomatici presenti in città. «La prima iniziativa di questo anno - hanno spiegato Alfonso Pecoraro Scanio e Franco Manna, fondatore e presidente di Rossopomodoro - si terrà giovedì 12 alle 13, in collaborazione con la parrocchia di San Gennaro al Vomero, in via Massimo Stanzione 27, con l'evento 'Il cuore di #pizzaUnescò durante il quale i pizzaioli napoletani offriranno pizze doc ai senza tetto».