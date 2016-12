Napoli - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha conferito a Ciro Esposito l'incarico di dirigente a tempo determinato di Comandante del Corpo della Polizia municipale. Esposito che già svolgeva tale ruolo resta dunque al suo posto. L'incarico è stato conferito con decreto sindacale e l'atto è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Napoli. Lo scorso 25 ottobre il direttore generale del Comune aveva emanato l'avviso pubblico per il conferimento del ruolo. Nel decreto si legge che dal curriculum di Ciro Esposito «emergono significative esperienze acquisite in relazione alle funzioni da espletare e alle peculiarità del Corpo, per il quale assume rilevanza la continuita nella gestione e il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi già apprezzabilmente svolti». L'incarico - come si legge - «è conferito fino alla scadenza del mandato del sindaco e può essere modificato per effetto di revoca anticipata in caso di anticipata scadenza del mandato del sindaco nonché per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità e in ogni caso in cui si ravvisi l'esigenza di dover diversamente disporre per assicurare la funzionalità dei Servizi e delle strutture interne». (A

Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:26

