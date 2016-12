Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:31

Intensificati in queste ultime ore i controlli della Polizia Municipale – volti a limitare la vendita di materiale pirotecnico illegale – nell’area orientale della città.Dopo una scrupolosa attività investigativa, gli uomini del reparto tutela ambientale - su disposizione del Comandante Ciro Esposito - sono riusciti ad intercettare e sequestrare una cospicua quantità di prodotti esplosivi altamente pericolosi.Tali articoli, di cui la legge autorizza il possesso solo a persone munite di apposita licenza di porto d’armi, erano stati abilmente nascosti sotto cartoni contenenti fuochi di libera vendita. Più di 500 bombe a candelotto dalla elevata potenza esplosiva, sono state sequestrate dagli agenti che in questo modo sono riusciti a sottrarli alla disponibilità dei possessori non abilitati all’uso.Successivamente su disposizione del P.M. di turno, gli esplosivi requisiti sono stati consegnati agli Artificieri della Questura di Napoli per il seguente smaltimento.