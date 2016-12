Sabato 24 Dicembre 2016, 11:15

Due giovani hanno tentato di rapinare un supermercato ma sono stati scoperti dai carabinieri e arrestati. Si tratta di Gianluca Di Martino, 24 anni, di Poggioreale, e di Raffaele Passarelli, 23enne di Casalnuovo. Entrambi già noti alle forze dell'ordine, hanno fatto irruzione in un supermercato di Pomigliano d’Arco col volto coperto e armati di pistola e hanno minacciato e terrorizzato i dipendenti per costringerli a consegnare l’incasso.I due sono stati scoperti da una pattuglia di carabinieri di Castello di Cisterna in servizio di controllo del territorio anche per prevenire reati contro il patrimonio, specialmente a ridosso di Natale. I militari del'Arma hanno notato che nei pressi dell’ingresso del supermercato c’era il palo, armato, mentre il complice era dentro e stava cercando di arraffare soldi. Alla vista dei carabinieri il palo ha tentato la fuga ma i militari lo hanno bloccato, immobilizzato e disarmato. poi hanno bloccato anche il secondo.Sequestrati l’arma, una pistola a salve e lo scooter usato dai rapinatori. I due, arrestati per tentata rapina in concorso, sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale. Sono in corso indagini per accertare il loro eventuale coinvolgimento in altre rapine consumate nel territorio.