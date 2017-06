«Rinnovati per un anno i contratti di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, che però dovranno ancora attendere per conoscere il piano industriale necessario al rilancio ed alla piena occupazione nella fabbrica automoblistica campana». Lo rendono noto, in un documento congiunto, Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione capi e quadri, sottolineando che l'azienda ha confermato «l'impegno per il futuro industriale di Pomigliano». «Nello specifico - hanno spiegato i sindacati - la direzione ha confermato la volontà aziendale espressa da vertici FCA nel mese di marzo 2017 di garantire il futuro industriale dello stabilimento di Pomigliano e ha precisato che l'importanza dei futuri investimenti richiede un accurato percorso di definizione».

Venerdì 16 Giugno 2017, 14:40

