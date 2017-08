Pompei, blackout alla notte archeologica. Turisti infuriati: «Nessuna scusa»

Venerdì 18 Agosto 2017, 00:48 - Ultimo aggiornamento: 17 Agosto, 23:46

Blackout per il soldout della Pompei by night. Salta l'impianto luci del percorso notturno della città archeologica. Un guasto tecnico ha messo fuori uso l'illuminazione artistica realizzata dall'Enel-Sole ed inaugurata, lo scorso 3 luglio, dal ministro Dario Franceschini.La voce delle proteste dei circa 360 turisti rimasti fuori si è fatta sentire. Sono dovuti intervenire i carabinieri del posto fisso degli Scavi per sedare gli animi agitati. «Io sono di Napoli - ha detto uno dei visitatori - non ho problemi a ritornare. Mi dispiace per i turisti spagnoli, venuti in Italia esclusivamente per la Pompei sotto le stelle, che domani hanno l'aereo che li riporterà a casa».Rammaricati gli organizzatori della Scabec, che curano gli eventi «Campania by night- archeologia sotto le stelle» che ha riscosso un enorme successo tanto da registrare il sold-out fino all'ultima data del 24 agosto, che hanno assicurato che cercheranno garantire nei prossimi giorni una replica straordinaria del percorso notturno per quanti sono rimasti fuori questa sera.Sono stati tanti anche i lettori del Mattino che hanno segnalato il disservizio: «Nessuna scusa», scrive Tania di Torino che aveva prenotato la visita da un mese.