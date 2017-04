Pony express della coca, così spacciano nella movida di Chiaia

Domenica 16 Aprile 2017, 00:01 - Ultimo aggiornamento: 15 Aprile, 22:04

La coca a domicilio. Li chiamano i «nuovi pony express», ma non recapitano lettere né plichi. Il sistema offre nuove opportunità, e lo smercio di droga avviene grazie all’andirivieni di centauri che consegnano fin sotto casa le bustine di stupefacenti. Che sia cocaina o hashish o marijuana, poco importa. E più forte è la richiesta, maggiore la domanda, più assicurato è il servizio.A conferma di questo nuovo sistema che regola lo spaccio senza esporre l’acquirente a rischi soverchi arrivano le ultime due operazioni messe a segno da polizia e carabinieri nel fine settimana pasquale. Nemmeno la giornata del venerdì santo è stata risparmiata dal grande affare dello spaccio di droga. E i blitz messi a segno dalle forze dell’ordine hanno interessato il cosiddetto «salotto buono» della città, nel cuore di Chiaia, e più precisamente nella frequentatissima, esclusiva zona dei baretti.Due arresti, in altrettante operazioni on the road. Lo spaccio tra la folla nei vicoletti meta abituale dei frequentatori di locali e discopub. Basta un colpo di telefono, il numero giusto ed ecco che la consegna è garantita. In manette due pony express pusher. Il primo è stato colto in flagrante, mentre consegnava la dose all’acquirente, dagli agenti del commissariato San Ferdinando agli ordini del primo dirigente Maurizio Fiorillo e dell’ispettore capo Vincenzo Arrichiello. Lo spacciatore è un giovanissimo: ha appena 19 anni, si chiama Antonio De Monte, e faceva la spola da Fuorigrotta a Chiaia andando su e giù con bustine di coca da vendere. Utilizzava due telefonini che - proprio mentre gli agenti della Questura lo bloccavano - continuavano a squillare all’impazzata: ordinazioni su ordinazioni, tantissimi clienti avevano il suo numero in rubrica.Il giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato intorno alle undici di venerdì sera nella zona dei baretti di Chiaia, affollata come sempre nelle serate del fine settimana. L’operazione è maturata nell’ambito dei servizi di prevenzione che da mesi proseguono nella zona della movida. Il giovane, dopo aver parcheggiato lo scooter, si è diretto verso vico Satriano, dove ad attenderlo c’erano due coetanei ai quali poco dopo consegnava un paio di bustine di cocaina in cambio di 100 euro.Continua a leggere su Il Mattino Digital