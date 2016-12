Lunedì 26 Dicembre 2016, 17:05

Rubati alcuni pastori dal presepe allestito all'esterno del teatro don Peppe Diana in viale Tiziano a Portici. L'opera è stata realizzata dai volontari della Chiesa del Sacro Cuore ed è stata donata alla città. Ad accorgersi del furto è stata una delle responsabili di zona della chiesa che ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione.Sull'episodio il parroco della chiesa del Sacro Cuore, Giorgio Pisano, insorge: «Dobbiamo impedire che si compiano azioni ingiuste e ruberie come se non fosse successo niente. Occorre far percepire il giusto senso di colpevolezza a chi ha compiuto questo crimine: se ci adattiamo le cose non cambieranno mai. Chi ha rubato è un disonesto che non ama la città perchè i presepi territoriali servono per dare un sapore e un senso di serenità e di luce alla città».Non è la prima volta che vengono compiuti furti simili in zona: a dicembre dello scorso anno, ignoti portarono via un presepe territoriale raffigurante la Natività realizzato dai bambini della chiesa fuori ad un edificio in via Poli.