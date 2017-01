Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 12:57

Si comincia da traffico. Pietro Spirito, il nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del medio Tirreno ha firmato la prima ordinanza e riguarda proprio il transito delle auto nel porto. Un provvedimento che, oltre a disciplinare meglio i transiti, ha lo scopo anche di calmierare l'uso dell'auto e, soprattutto, di scoraggiare l'utilizzo della viabilità portuale da parte di chi non ha nulla a che vedere con le attività dello scalo. Un solo numero per capire la portata del fenomeno: nel 2016 sono stati rilasciati 10.307 autorizzazioni. Un numero spropositato soprattutto se si considera che non tiene conto di tutta un'altra fascia di utenti, numerosissima anche questa, quella che utilizza per l'ingresso in porto tagliandi rilasciati altre istituzioni pubbliche. E che non tiene neanche conto dei motoveicoli che transitano senza mostrare nessuna autorizzazione così come i taxi. Non era più pensabile sopportare questa situazione è il presidente Spirito ha subito messo a punto un provvedimento articolato che è in vigore già da oggi, anche se sono stati concessi tre mesi di tempo per mettersi in regola.«Quello del traffico e del caos viabilità nel porto è uno dei problemi che mi è stato segnalo con maggiore forza. Ho avuto anche modo di verificare personalmente che in alcune ore la situazione supera i livelli di guardia. Abbiamo separato - ha detto Spirito - le fasce di utenza. Lasciando praticamente tutto invariato per i lavoratori che nel porto di Napoli hanno la sede della loro attività. Saranno più penalizzati gli altri, quelli che con il porto hanno rapporti saltuari o quelli che si servono solo dei servizi portuali. Questi potranno ottenere i permessi, ma dovranno mettere mano al portafogli in maniera più pesante».Ma vediamo cosa dice concretamente l'ordinanza. La prima fascia di utenza, quella che lavora nel porto potrà chiedere ed ottenere il permesso di transito all'Autorità portuale pagando la stessa cifra pagata nel 2016, e cioè 25 euro. L'istanza va rivolta agli uffici di piazzale Pisacane che, dopo le verifiche, rilascerà il tagliando su cui viene applicata anche la foto del titolare del permesso è la targa dell'autovettura oltre che il periodo di validità del tagliando stesso. La seconda fascia è riservata ad operatori che hanno solo rapporti saltuari con il porto. Questi potranno ottenere un permesso di libera circolazione ma dovranno sborsare 200 euro. Poi c'è la terza fascia, quella riservata ad utenti che con le attività portuali non hanno rapporti di lavoro. Questi utenti per ottenere il permesso dovranno sborsare mille euro per dotarsi del tagliando che consente l'attraversamento del porto. Già, l'attraversamento. Va anche specificato, infatti, che nessuna di queste tre categorie può parcheggiare l'auto in porto a meno che non si utilizzino spazi dati in concessione ad aziende per le quali si lavora.Quello del parcheggio in porto è un capitolo a parte ma c'è da credere che presto Spirito metterà mano anche a questa situazione. Ci sono centinaia e centinaia di stalli dislocati lungo tutto il porto che risultano riservati alla dogana o alle forze dell'ordine. Se tutti quelli che svolgono la loro attività nel porto parcheggiassero l'auto contemporaneamente ne utilizzerebbero meno della metà. A cosa servono gli altri? La politica dei favori per il neo presidente deve finire da subito. «Bisogna cominciare ad allinearsi all'idea - ha sottolineato il presidente Spirito - che il porto è una fabbrica che, complessivamente deve produrre ricchezza e, quindi, bisogna agevolare solo che alla produzione di questa ricchezza partecipa fattivamente. Basta privilegi o rendite di posizione: gli spazi vanno utilizzati tutti al meglio a cominciare da quelli che riguardano la viabilità».Il presidente Spirito ha anche annunciato che sta avendo incontri con i responsabili dell'Anm per far transitare linee pubbliche di autobus anche all'interno del porto e scoraggiare, così, il più possibile l'uso dell'auto privata. «Stiamo andando avanti, spero in un prossimo futuro di annunciare che già la linea Alibus, quello che collega con Capodichino, avrà un percorso preferenziale proprio all'interno del porto».