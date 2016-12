Posper, in lotta contro il cancro, festeggia 18 anni al Pascale e si commuove

Giovedì 22 Dicembre 2016, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa a sorpresa nel reparto di Ematologia del Pascale per Prosper che oggi compie 18 anni. Parla solo francese, il ragazzo venuto dalla Costa d’Avorio, affetto da linfoma di Burkitt, curato con unguenti nel suo villaggio, considerato una maledizione divina dopo che il tumore gli ha alterato i tratti somatici, fino a renderlo irriconoscibile, e per questo è stato abbandonato dalla madre e dai suoi fratelli. In cura presso il Pascale dallo scorso agosto, dopo un intervento e quattro cicli di chemio, Prosper sta pian piano migliorando.Oggi per lui è un giorno speciale e il reparto diretto da Antonello Pinto gli ha organizzato la festa di compleanno che non ha mai avuto. Torta, spumante, e anche molti regali. I medici che lo hanno in cura gli hanno regalato un computer. Ma i pacchi da aprire sono tanti: un orologio, due felpe, uno scheit, un modem e un Mac arrivato direttamente dalla California. Si commuove il ragazzino, dopo un calvario durato 6 anni quello di Prosper.Abbandonato dalla famiglia, costretto a vivere da solo nella foresta del suo villaggio perché ritenuto il frutto di una maledizione divina e quindi portatore di malefici. Poi l’incontro con l’associazione "Una Voce per Padre Pio" che opera in Costa d’Avorio. Il presidente dell’Associazione, Vincenzo Palumbo, diventa il suo tutor. Si rivolge a tutti gli ospedali di Italia ma l’unico che si fa avanti, accollandosi anche le spese sanitarie, è il Pascale.Ad operarlo è l’equipe di Franco Ionna, direttore del reparto Maxillo Facciale dell’Istituto dei tumori di Napoli. Dopo l’intervento il ragazzo viene sottoposto a una serie di cicli di chemioterapia che dovrebbero servire ad arrestare la proliferazione delle cellule neoplastiche e ridurre la massa. Oggi il suo volto è molto meno gonfio e dopo l’intervento sta riacquistando la vista a un occhio. Quando non è ricoverato Prosper vive nel centro Don Orione di Ercolano. Ma non ha amici, frequenta pochissime persone. Il rischio, dice Vincenzo Palumbo, è che possa diventare un fenomeno da baraccone. Da qui il suo isolamento. Anche se ha tanta voglia Prosper di giocare. Di vivere. E appena possibile di ritornare nel suo villaggio dove spera di riabbracciare, nonostante tutto, la sua mamma.