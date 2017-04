Pozzuoli, la mensa dei poveri di San Gennaro: il pranzo di Pasqua per i bisognosi

Domenica 16 Aprile 2017, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 16:19

POZZUOLI. Un pasto caldo nella santa Pasqua anche alle persone più bisognose, grazie al lavoro dei volontari della mensa dei poveri di San Gennaro. Un vero e proprio avamposto di carità. La mensa fu voluta a maggio del 1985 da Padre Camillo Martone allo scopo di istituire nel convento francescano alla Solfatara un posto che potesse accogliere gli indigenti e i derelitti.Oggi a distanza di tanto tempo la mensa si trova a far fronte ad un territorio sempre più vasto e ad un'utenza sempre più eterogenea. Visto che nel frattempo i Campi Flegrei sono cambiati, sono cambiati i flussi migratori. Oggi la mensa è diretta dal responsabile superiore del convento: Fra' Cicero Dias Sampaio, originario del Brasile, che guida un esercito di oltre trenta volontari. Persone che aiutano i meno fortunati in una missione sempre più difficile ogni giorno che passa. Nella mensa si mettono in tavola dai sessanta agli ottanta pasti giornalieri.«Una vera e propria impresa visto i tempi che corrono, prima era molto più semplice - spiegano alcuni volontari -. La crisi economica ha complicato le cose anche per noi». Ogni giorno i volontari si alternano tra cucina e tavoli, aiutano con la spesa. Negli ultimi mesi molto importante il supporto degli americani di stanza alla base Nato di Gricignano d'Aversa. Prima si sono offerti di lavorare in giardino ma nelle ultime settimane non mancano di arricchire la dispensa. Una vera e propria rete solidale, che mira a coinvolgere sempre più persone. Martedì si inizierà nel distribuire i dolci pasquali donati alla mensa.