Mercoledì 4 Gennaio 2017, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovata dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e del Nucleo Radiomobile di Napoli l'auto e la pistola con cui tre malviventi, la notte scorsa, hanno messo a segno una rapina ai danni del pub-paninoteca 'Chez Karim' in via Matteotti a Pozzuoli ( Napoli). Le indagini scattate subito dopo la rapina, intorno all'una di notte, hanno portato a localizzare la Fiat Palio bianca station wagon abbandonata in Via Silio Italico, nella zona di Bagnoli, a qualche chilometro dal luogo della rapina.Nell'abitacolo i carabinieri hanno rinvenuto la pistola semiautomatica calibro 22 con caricatore pieno, utilizzata per minacciare il gestore del locale. Auto e pistola sono state sequestrate. La rapina è stata portata a compimento da due individui con volto coperto da berretti e sciarpe, uno dei due ha minacciato il proprietario del locale impossessandosi del registratore di cassa contenente circa 100 euro. Sono fuggiti con l'auto condotta da un terzo complice che li attendeva a poca distanza. In corso le indagini per individuare i tre. Al vaglio le riprese di videocamere della zona.