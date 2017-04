Venerdì 14 Aprile 2017, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 21:52

«È un attentato al turismo». Protestano commercianti del centro antico che chiedono l’intervento del Prefetto di Napoli per scongiurare la chiusura della Circumvesuviana dalle 14 in poi nel giorno di Pasqua. «Comprendiamo le rivendicazioni sindacali ma non si può interrompere un servizio pubblico durante una delle giornate con maggiore afflusso di visitatori in città», ha dichiarato Giuseppe Graziani, presidente del Centro Commerciale Naturale Borgo Dante & Decumani che comprende esercenti e piccoli e medi imprenditori del centro antico partenopeo. «Tralasciando la pessima immagine che un disservizio del genere procura a Napoli, città tutt’altro che accogliente senza treni nel giorno di Pasqua, c’è da considerare il danno per tutto il comparto commerciale su cui si regge l’economia del nostro territorio- insiste Graziani- per questo chiediamo l’intervento del Prefetto che possa intercedere nell’accordo tra i lavoratori e l’Eav o altrimenti invochiamo la necessità di precettare i lavoratori»