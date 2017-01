Martedì 3 Gennaio 2017, 20:46 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 20:46

Rappresentazioni della nascita di Gesù attraverso ambientazioni suggestive, persone in abiti d'epoca, musiche tradizionali. Sono i presepi viventi messi in scena durante il periodo che va da Natale all'Epifania, diffusi soprattutto in quei centri storici i cui vicoli ed edifici ricordano i luoghi dell'antica Betlemme. Molti sono gli eventi di questo tipo sui monti Lattari.Fino all’8 gennaio è possibile visitare il presepe vivente di Pimonte, dalle 16 alle 22; a Gragnano si terrà nella meravigliosa cornice della Valle dei Mulini il giorno 6 mentre nella frazione di Caprile il 5, 6, 7 e 8 gennaio, dalle 18 alle 20. Il 6 e 7 gennaio è la volta della rappresentazione della nascita di Cristo a Casola di Napoli, dalle 16 alle 22; stessi giorni anche per l'evento messo in scena a Pollena Trocchia. Il giorno 6 gennaio si terrà anche il presepe vivente di Boccapianola Poggiomarino, dalle 19 alle 23; i giorni 6, 7, 8 toccherà a quello di Sant’Antonio Abate, nella fascia oraria 16-22. Il 4 e 5 la magia del Natale rivivrà nel presepe vivente folklorico di Torre Annunziata alle 19,15. In penisola sorrentina si è concluso ieri il presepe vivente di Seiano, a Vico Equense, ma è ancora possibile visitare quello di Priora, a Sorrento, il 5 e 6 gennaio, dalle 17,30 alle 19,30.