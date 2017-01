Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 12:50

E’ il primo raid vandalico del 2017 ma rappresenta l’ennesima violenza che per tutto il 2016 ha caratterizzato il fenomeno delle sassaiole. L’episodio è accaduto ieri sera contro un bus Anm che percorreva il quartiere periferico di Barra, una delle aree maggiormente colpite da questi raid insieme a Ponticelli e Scampia. Alle 21,40 un oggetto contundente è stato scagliato contro il mezzo della linea in via Repubbliche Marinare ed ha causato la rottura del vetro della porta anteriore dell’autobus.Il conducente, illeso solo per casualità, nonostante lo spavento ha allertato immediatamente la centrale operativa e le forze dell’ordine, fermando la corsa del mezzo che fortunatamente non aveva passeggeri a bordo. E' il terzo episodio per il conducente che da anni è in servizio in Anm ed ogni volta aumentano la paura e lo choc subiti. L’episodio ha riacceso le polemiche sulla mancata sicurezza di passeggeri e lavoratori.‘Gli autisti dei mezzi pubblici sono quotidianamente vittime di episodi che incidono fortemente sui livelli di stress mentale e fisico- denuncia Adolfo Vallini del coordinamento provinciale Usb - l’aumento delle inidoneità alla guida è una naturale conseguenza delle pessime condizioni di lavoro in cui siamo costretti ad operare ma non fermeremo le nostre denunce e ci appelliamo a tutte le autorità coinvolte incluso Sindaco e forze dell'ordine affinchè si risolva questa problematica’.