Lunedì 9 Gennaio 2017, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 09:01

Capri. Prime nozze gay sull'isola azzurra con rito civile. Una pioggia di confetti, intorno alle 19 di ieri, in una Piazzetta dai toni invernali ma ancora illuminata dagli addobbi natalizi, ha accolto all'uscita del palazzo municipale Francesco D'Emilio e Gonzalez Viltre, un venticinquenne caprese e un giovane cubano, che da alcuni anni vivono la loro storia d'amore. Ieri, il sindaco di Capri, Gianni De Martino, ha ufficializzato il loro legame. Nonostante l'aria quasi polare, l'atmosfera della cerimonia era surriscaldata dall'affetto e dal calore di parenti e amici che commossi e felici hanno abbracciato i neo sposi. Francesco e Gonzalez quindi, con il loro sì, sono la prima coppia di sposi del 2017 in questa terra chiamata l'isola dell'amore. Raggianti gli sposi che si erano conosciuti da tempo durante un periodo di vacanza.Un legame forte che aveva portato Gonzalez a seguire Francesco a Capri dove risiede con il compagno da alcuni anni. Il sindaco De Martino, che ha indossato la fascia tricolore, dopo aver letto gli articoli di legge che sanciscono la loro unione ha posato per la foto ricordo augurando ai due giovani una lunga e felice vita insieme. E circa un mese fa, il 3 dicembre, ad arrivare a Capri in viaggio di nozze fu un'altra coppia appena sposatasi a Ladispoli, Marco e Alessandro. Capri venne scelta come prima tappa del loro viaggio proprio perché Marco aveva visitato anni addietro Villa Lysis quando ancora era un rudere, la dimora del barone dandy che si suicidò per amore di Nino Cesarini nella fumeria d'oppio con un grammo di cocaina sciolto in una coppa di champagne.