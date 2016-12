Intervento dei Vigili del Fuoco la scorsa notte in via Cesario Console, a Napoli, per un principio di incendio in una pizzeria. La segnalazione è giunta al 115 intorno alle 4.40 da una guardia giurata che ha notato le fiamme innescate da alcuni fogli di carta infilati sotto la serranda dell'esercizio commerciale. Le fiamme sono subito state spente dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con gli agenti del Commissariato San Ferdinando e che hanno evitato eventuali danni al locale. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato. Il proprietario della pizzeria è risultato incensurato e ha spiegato di non aver mai ricevuto alcun tipo di minacce.

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 10:28

