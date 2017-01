Abbassamento stipendio, protesta dei lavoratori di Napoli sociale a Palazzo San Giacomo

Martedì 10 Gennaio 2017, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 12:33

NAPOLI - Protesta dei lavoratori di Napoli sociale, gli ultimi che attendono il passaggio in Napoli servizi, che hanno inscenato una protesta clamorosa sotto Palazzo San Giacomo. Circa una quindicina di loro ha deciso di incatenarsi come gesto estremo. Il motivo? La governance di Napoli servizi ha proposto a tutti e 28 i lavoratori un demansionamento con contestuale abbassamento dello stipendio. In sostanza i lavoratori in media andranno a perdere circa 300 euro al mese sulla busta paga.