Un servizio di osservazione su via Tertulliano da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bagnoli e della locale Stazione ha portato all’arresto in flagranza per spaccio di Emanuele Russo, un 20enne della zona. Nei pressi di uno scantinato del rione, adibito a base per lo spaccio, aveva appena venduto alcune dosi di cocaina a un tossicodipendente. È stato bloccato e arrestato.



La perquisizione personale e dello scantinato ha permesso di rinvenire e sequestrare 3,5 grammi di cocaina e 600 euro in banconote di piccolo taglio, molto verosimilmente provento di recente spaccio. Sequestrato anche un sistema di videosorveglianza installato per “lavorare indisturbati”. L’arrestato si trova ora a Poggioreale. Nella notte i militari dell’Arma hanno inoltre denunciato per violazione dei sigilli 4 soggetti. Sorpresi in uno scantinato di via Tertulliano già chiuso dai Carabinieri diverse volte, sono un 37enne e un 22enne di Via Catone già noti per reati di droga e un 34enne del Mercato e un 39enne dei Guantai entrambi incensurati, verosimilmente loro acquirenti.

Domenica 18 Giugno 2017, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 12:38

