Mercoledì 4 Gennaio 2017, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è l'ha fatta Fortunato Costa, 63 anni, cancelliere presso il tribunale di Napoli, investito da uno scooter pirata la sera del 22 dicembre in via Gandhi a Quarto (Napoli), nei pressi dello stadio comunale. L'uomo fu travolto dallo scooter con a bordo due giovani, quasi certamente minorenni, che in sorpasso superarono la colonna di auto ferme per consentire l'attraversamento. Nell'impatto i due giovani persero l'equilibrio, finendo a terra, ma recuperarono velocemente il mezzo e senza prestare soccorso si diedero alla fuga. Da quel giorno si sono resi irreperibili.Ora per loro incombe l'accusa di omicidio stradale. Per Fortunato Costa, rimasto tramortito nell'impatto ci fu il trasporto in ambulanza all' ospedale Santa Maria delle Grazie dove furono riscontati traumi e fratture multiple. Non ha ripreso più conoscenza. Al vaglio degli investigatori, i carabinieri della tenenza di Quarto, le testimonianze dei presenti all'incidente per individuare i due pirati. La famiglia di Costa ha lanciato un appello a collaborare a quanti hanno assistito all'incidente per risalire agli investitori.