QUARTO Non c'è pace per lo stadio Giarrusso, preso di mira ancora una volta dai vandali. L'ultimo raid è avvenuto presumibilmente nella notte tra mercoledì e giovedì. A denunciarlo è la dirigenza del Quartograd, squadra che ha dovuto rinunciare all'ultima seduta di allenamento. Danneggiata una panchina, il gabbiotto posto sulla gradinata, l'impianto idraulico (quest'ultimo poi riparato dai tecnici del Comune) e soprattutto una delle torri di illuminazione. Più volte, negli anni scorsi, l'impianto di via Dante Alighieri, è stato vandalizzato. E non sono mancati i furti, non solo negli spogliatoi e negli uffici, ma anche all'impianto elettrico, con centinaia di metri di cavi di rame portati via.